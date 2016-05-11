Москва, 11 мая, 2016, 17:57 — ИА Регнум.



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Больше никода!

12 мая 2016 г. в Израиле отмечается День независимости. Традиционно этот главный государственный праздник Израиля отмечается 5 ияра по лунному календарю, в память о провозглашении независимости страны, состоявшемся по григорианскому календарю 14 мая 1948 г.

«В этом году День независимости Израиля как бы продолжает всенародное и всемирное празднование общего для нас и для Израиля праздника великой Победы, — заявил член Совета Федерации ФС РФ, руководитель группы СФ по сотрудничеству с Кнессетом Государства Израиль Ростислав Гольдштейн. — И это совершенно не случайно и глубоко символично. Не случайно то, что 9 мая на улицы десятков городов Израиля вышли — как и на улицы городов России, многих стран Европы и мира — дети и внуки Победителей, прямые потомки нашей общей Победы. И символично то, что восстановление еврейской государственности, обретение исторической Родины народом, спасённым Победой от уготованного ему нацистами тотального уничтожения, — это один из несомненных плодов Победы, общей для наших стран, Победы, одержанной благодаря мужеству миллионов воинов и тружеников тыла, ценой жизни десятков миллионов жертв».

«Но сегодня, — подчеркнул Гольдштейн, — мы не можем ограничиться поздравлениями, потому что через 71 год после завершения разрушительной войны, через 68 лет после провозглашения независимости еврейского государства мы — русские, евреи, все наши соотечественники и сограждане, более всего пострадавшие от нацизма — снова стоим перед угрозой ренацификации мировой политики. Все мы со стыдом и негодованием видели, как в торжественные минуты поминовения подвига Победителей нацизма на улицах Киева, по которым гнали наших родных в гекатомбу Бабьего Яра, вновь торжествовали прямые потомки пособников нацистских палачей, новые полицаи и айнзатц-общественники под бандеровскими знамёнами, которые издевались над стариками и детьми, верными памяти Великой Победы».

«Хочу напомнить всем — в России, в Израиле и во всём мире, — сказал сенатор, — об особом опыте Второй мировой войны: об опыте Еврейского антифашистского комитета. Наиболее уважаемые и всемирно известные советские граждане еврейского происхождения — председатель комитета Соломон Михоэлс, а также писатели Илья Эренбург, Самуил Маршак и Перец Маркиш, генералы Яков Крейзер и Арон Кац, музыканты Давид Ойстрах и Эмиль Гилельс, кинорежиссер Сергей Эйзенштейн и многие другие — сумели достучаться не только до умов и сердец влиятельных евреев в США, Канаде и Великобритании. Они внесли огромный вклад в то, что общественное мнение всего мира повернулось лицом к ужасам нацизма. Они помогли разбудить дремлющую совесть человечества. А сегодня совесть человечества опять спит — спит, когда наследники палачей Бабьего Яра издеваются над ветеранами и их потомками на улицах политой кровью Украины, когда «батальоны» со стилизованными бандеровскими свастиками на рукавах артиллерийским огнём по жилым кварталам Донбасса уничтожают женщин и детей, когда по улицам новоявленных членов Евросоюза и НАТО — бывших стран Советской Прибалтики, отличившихся, как и некоторые районы Украины, невероятными «результатами» в «окончательном решении еврейского вопроса» при гитлеровской оккупации — торжественно маршируют старые и новые гитлеровцы, ряженые в униформу Ваффен-СС. И я не уверен, что всё это хорошо представляют себе влиятельные, обеспеченные и хорошо помнящие историю Холокоста евреи США. А ведь их хвалёные лоббистские возможности смогли бы послужить благому делу и не дать Европе увидеть свой трагический закат в чёрных лучах восхода возрождающегося нацизма».

«Нам сегодня необходимо возродить традиции Еврейского антифашистского комитета, сформировать общую русско-еврейскую антифашистскую инициативу, — убеждён Ростислав Гольдштейн. — Иначе выкопавшиеся из украинской, прибалтийской и европейской земли зомби фашизма устроят нам — и русским, и евреям, и всему цивилизованному миру — такой зомби-апокалипсис, о котором снимать новые голливудские фильмы ужасов будет просто некому».