Сосновый Бор, Ленинградская область, 11 мая, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Межрегиональная экологическая общественная организация «Зеленый крест» завершила экспертизу материалов обоснования лицензии (МОЛ) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии — эксплуатации строящихся энергоблоков №1 и №2 Ленинградской АЭС. Как сообщили в управлении информации и общественных связей

government.ru Энергоблоки атомной электростанции

Ленинградской АЭС, независимая оценка всех представленных на экспертизу материалов подтвердила ядерную, экологическую, радиационную и социально-экономическую безопасность намечаемой хозяйственной деятельности. Данная информация была публично озвучена 10 мая на итоговом заседании членов международной общественной экологической экспертизы, состоявшемся в администрации муниципального образования «Сосновоборский городской округ».

Комментируя итоги проверки, председатель экспертной комиссии общественной экологической экспертизы президент Российского «Зеленого креста» Сергей Барановский заявил: «Материалы обоснования лицензии в целом соответствуют основным требованиям, установленным законодательством РФ в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Они выполнены качественно и в полной мере. Достоверность полученных в рамках МОЛ оценок экологических рисков при нормальной эксплуатации, проектных и запроектных авариях подтверждена. Итоги проведенной нами экспертизы свидетельствуют: строящиеся энергоблоки №1 и №2 Ленинградской АЭС экологически безопасны, их эксплуатация окажет минимальное воздействие на окружающую среду».

Он также отметил, что радиационная безопасность населения при всех режимах эксплуатации новых энергоблоков будет гарантированно обеспечена предусмотренными в проекте техническими решениями, а также комплексом активных и пассивных системам безопасности, удовлетворяющим самым жестким современным международным требованиям, пересмотренным по результатам аварии на АЭС Фукусима (Япония).

Как заявил главный врач ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №38 ФМБА» Владимир Хуторянский, «безопасность эксплуатации новых энергоблоков как в условиях нормальной эксплуатации, так и с учетом возможных нарушений нормальной эксплуатации гарантирована для населения и окружающей среды. Установленные в настоящее время для Ленинградской АЭС допустимые выбросы и сбросы не потребуют корректировки при поэтапном замещении действующих энергоблоков. Дозовые нагрузки на население будут находиться на уровне пределов, регламентированных санитарными правилами».

Отметим, что впервые для участия в общественных экологических экспертизах по объектам использования атомной энергии были приглашены иностранные эксперты — специалисты из 5 стран: Финляндии, Венгрии, Белоруссии, Казахстана и Армении. Они отметили, что выполненная оценка воздействия на все компоненты окружающей среды является исчерпывающей, а проект реакторной установки ВВЭР-1200 полностью соответствует требованиям ядерной и радиационной безопасности.

«Реактор ВВЭР считается одним из самых безопасных в мире, — отметил президент подразделения Nuclear Services корпорации «Фортум» Харри Туомисто. — Опыт успешной эксплуатации АЭС с ВВЭР уже превышает 1400 реакторо-лет. Более трех десятилетий в Финляндии безаварийно эксплуатируется АЭС «Ловииза», оснащенная реакторами ВВЭР-440, изготовленными на Ижорских заводах. Это говорит о надежности российских технологий».

«Между нашими странами подписано межправительственное соглашение о строительстве двух новых энергоблоков на АЭС «Пакш». Сооружаться они будут по референтному проекту, — подчеркнул советник генерального директора АЭС «Пакш» (Венгрия) Пал Ковач. — Участие в общественной экологической экспертизе стало для меня хорошей возможностью убедиться в том, что энергоблоки с реактором ВВЭР-1200 надежны, безопасны и экологичны».

«Жители Соснового Бора неоднократно выступали в поддержку проекта сооружения новых энергоблоков в ходе проведения общественных слушаний в 2007—2016 годах. Мы считаем, что на сегодняшний день он является лучшим решением не только с точки зрения безопасности и экологии. Ввод в эксплуатацию замещающих мощностей Ленинградской АЭС — залог благосостояния города Сосновый Бор, необходимое условие для реализации целого ряда крупных региональных инвестиционных проектов», — сказал глава Сосновоборского городского округа Дмитрий Пуляевский.

«Общественная экспертиза — эффективный инструмент, позволяющий дать оценку качеству подготовки проектной документации и сделать выводы о воздействии намечаемой деятельности на окружающую среду и связанных с ним социально-экономических и иных последствий реализации проекта. Кроме того, это хорошая возможность сформировать атмосферу информационной открытости между общественностью и атомщиками. Мы приветствуем активное участие населения и всех заинтересованных сторон в обсуждении оценки воздействия на окружающую среду новых энергоблоков», — подытожил директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.

В ближайшее время проанализированные материалы обоснования лицензии с учетом рекомендаций экспертной комиссии общественной экологической экспертизы будут представлены на государственную комиссию и экспертизу для получения в установленном порядке лицензии на эксплуатацию новых энергоблоков №1 и №2 Ленинградской АЭС.