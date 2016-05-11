Санкт-Петербург, 11 мая, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Документальные фильмы американского режиссёра-путешественника Рона Фрике покажут в Санкт-Петербурге. 12 и 19 мая на большом экране в кинотеатре «Аврора» будут демонстрироваться неигровое кино «Барака» 1992 и музыкальный документальный фильм «Самсара» 2011.

Цитата из д/ф «Самсара». реж. Рон Фрике. 2011. США Танец

В переводе с арабского «барака» означает «благословение», а в контексте суфийских учений имеет значение «дыхание жизни». С помощью невербальный средств в фильме рассказывается о планете Земля, её природе и людях. На экране — кадры городских трущоб и прекрасные природные ландшафты, ритуальные танцы племён и людские потоки мегаполисов, древние храмы и концлагеря. Видеоряд сопровождается этнической музыкой.

Съёмочная группа работала над фильмом в течение 14 месяцев. Режиссёр Рон Фрике и сценарист Марк Мэджидсон вместе с командой из трёх человек объездили 24 страны. Кадры самых отдаленных уголков планеты позволяют почувствовать разнообразие жизни на Земле, увидеть смыслы, рождающиеся на стыке культур. Свои мысли о смысле жизнь режиссёр высказывает с помощью средств кинематографии.

Фильм «Самсара» был снят Роном Фрике девять лет спустя. Документальная философская картина является логическим продолжением его предыдущих работ и снова развивает тему взаимоотношений человека и вечности. Фильм демонстрирует жизнь людей развитых мегаполисов Америки, экзотической Японии, затерянных уголков Кении… Всего в картине представлено 25 стран мира.

Тему вечности отражает и название картины. «Самсара» в переводе с санскрита означает «блуждание, странствование», а в более широком смысле, согласно индийской философии — круговорот рождения и смерти.

На подготовку фильма ушло 5 лет: 4 года на съёмки, проходившие в 25 странах мира, и год на окончательный монтаж. Премьера картины состоялась в рамках 36-го ежегодного Международного кинофестиваля в Торонто в 2011-м году, а в прокат лента вышла в США, в августе 2012-го.