СКР проверит коллекторов, обещавших облить кислотой петербуржца
Санкт-Петербург, 11 мая, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Следственные органы СК РФ по Санкт-Петербургу ведут проверку информации СМИ об очередной дикой выходке так называемых коллекторов. За долг случайного знакомого они от имени кредитора угрожают мужчине облить его кислотой.
Как сообщил сайт городского телеканала Life78, с официального номера микрофинансовой компании «Деньга» жителю Петербурга сначала пришло сообщение с текстом «Вы внесены в черный список за неуплату долга. Далее — выездное взыскание».
Позвонив в организацию, мужчина выяснил, что его бывший сослуживец, с которым они не общались уже 4 года, задолжал 9400 рублей, видимо, указав при заключении договора контактный номер знакомого.
Петербуржец сообщил, что давно не имеет никакой связи с должником, и попросил больше его не беспокоить.
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Вместо этого через некоторое время мужчине пришли смс-сообщения с угрозами: «За долг в «Деньге» будешь облит кислотой возле подъезда. Адрес твой есть. Жди!».
«Я реально боюсь выходить из дома, ведь не угадаешь — блефуют они или действительно готовы к подобным действиям», — рассказал телеканалу петербуржец.
Как сообщили сегодня, 11 мая, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, «с целью проверки содержащейся в данной статье информации о возможной противоправной деятельности коллекторов (…) проводятся необходимые проверочные мероприятия».
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Напомним, ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об ограничении деятельности коллекторских агентств, инициированный спикерами обеих палат парламента.