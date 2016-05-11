Санкт-Петербург, 11 мая, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Следственные органы СК РФ по Санкт-Петербургу ведут проверку информации СМИ об очередной дикой выходке так называемых коллекторов. За долг случайного знакомого они от имени кредитора угрожают мужчине облить его кислотой.

Цитата из к/ф «Пила: Игра на выживание». реж Джеймс Ван. 2004. США, Австралия Невыдуманная жестокость

Как сообщил сайт городского телеканала Life78, с официального номера микрофинансовой компании «Деньга» жителю Петербурга сначала пришло сообщение с текстом «Вы внесены в черный список за неуплату долга. Далее — выездное взыскание».

Позвонив в организацию, мужчина выяснил, что его бывший сослуживец, с которым они не общались уже 4 года, задолжал 9400 рублей, видимо, указав при заключении договора контактный номер знакомого.

Петербуржец сообщил, что давно не имеет никакой связи с должником, и попросил больше его не беспокоить.

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Вместо этого через некоторое время мужчине пришли смс-сообщения с угрозами: «За долг в «Деньге» будешь облит кислотой возле подъезда. Адрес твой есть. Жди!».

«Я реально боюсь выходить из дома, ведь не угадаешь — блефуют они или действительно готовы к подобным действиям», — рассказал телеканалу петербуржец.

Как сообщили сегодня, 11 мая, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, «с целью проверки содержащейся в данной статье информации о возможной противоправной деятельности коллекторов (…) проводятся необходимые проверочные мероприятия».

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Напомним, ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об ограничении деятельности коллекторских агентств, инициированный спикерами обеих палат парламента.