Тамбов, 11 мая, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин назвал эффективной работу АПК региона в 2015 году и выделил в качестве приоритетных направлений в работе аграриев развитие глубокой переработки зерна, молочного животноводства, производства яиц, а также садоводства. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении пресс-службы и информации.

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Александр Никитин принял участие в расширенном заседании коллегии управления сельского хозяйства региона, на котором были подведены итоги развития агропромышленного комплекса в прошлом году и намечены задачи на этот год. Как было отмечено на мероприятии, агропромышленный комплекс Тамбовской области демонстрирует устойчивую динамику роста. Так, за период с 2011 по 2015 годы нарастающий темп роста производства продукции сельского хозяйства составил 254,6%, среднегодовой темп прироста — 20,6%. Эти показатели выше средних по стране и по Центральному федеральному округу.

В прошлом году тамбовские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности продемонстрировали рост производства свыше 14%. Объем инвестиций в основной капитал в сфере АПК составил почти 35 млрд рублей. На конец прошлого года в отрасли насчитывалось почти 15 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.

Тамбовская область входит в тройку лидеров ЦФО по производству зерна, сахарной свеклы, подсолнечника. В прошлом году получен рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур. Хлеборобами области намолочено 3,7 млн тонн зерна.

На долю продукции животноводства приходится около 35% от валового объема производства продукции сельского хозяйства области. В регионе реализуется ряд крупных инвестиционных проектов по строительству объектов животноводства мясного направления.

Выступая на заседании, губернатор отметил, что по итогам минувшего года предприятия АПК области сработали эффективно. Однако особое внимание участников коллегии он обратил на ряд проблем, требующих скорейшего решения. Он подчеркнул необходимость легализации численности работников сельхозпредприятий, борьбы с занижением показателей урожайности, а также уровня заработной платы. Остановился губернатор и на необходимости повышать эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения. По оценкам специалистов, в регионе примерно 40 тыс. гектаров земли остаются невостребованными. «Такого небрежного отношения к нашей плодородной земле быть не должно», — подчеркнул Александр Никитин.