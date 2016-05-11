Барнаул, 11 мая, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Проблема неплатежей по-прежнему остается одной из самых актуальных для поставщиков коммунальных услуг. Совокупный размер задолженности потребителей на 1 мая 2016 года составляет около 2 млрд рублей. Предприятия планируют объединить усилия: создать общую базу должников, проводить совместные мероприятия по взысканию долгов и информированию населения о последствиях несвоевременной оплаты поставленных ресурсов.

Фото «Росводоканал Барнаул» (Барнаульский водоканал)

«Мы решили объединиться именно в конце отопительного сезона, потому что начинается период, когда нужно готовить оборудование, сети, закупать материалы, топливо для подготовки к следующей зиме, в этой связи вопрос платежной дисциплины становится особенно актуальным, — подчеркнул директор барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании СГК Игорь Холодков. — Каждый кубометр воды и каждая гигокалория должны быть оплачены в полном объеме, только при таком подходе можно гарантировать качественное и бесперебойное прохождение ОЗП и круглосуточную подачу ресурса».

Еще одна задача — наведение порядка на рынке управляющих компаний. Ресурсоснабжающие организации заинтересованы в эффективной работе с УК, ТСЖ и ЖСК, а также в уходе с рынка недобросовестных управляющих компаний. Здесь очень важна работа с жителями — ведь именно они на общедомовых собраниях принимают решение о выборе той или иной управляющей компании.

«Проблемы по качеству тепла и, соответственно, горячего водоснабжения, а также оплаты за эти услуги, на наш взгляд, должны решаться методом информирования и формирования у потребителей понимания того, как происходит начисление за услуги, как распределяются границы ответственности РСО и как выбрать управляющую организацию, которая не просто занимается сбором денег за текущее содержание жилья, но и направляет средства на содержание коммуникаций домов», — сказал директор МУП «Энергетик» г. Барнаула Виталий Харченко.

Усилия ассоциации будут направлены на повышение коммунальной грамотности населения и укрепление платежной дисциплины. Ее представители, например, планируют проводить совместные разъяснительные встречи с жителями и обучающие мероприятия для управляющих компаний.

«Потребители должны понимать, за что и в каком объеме и кому они платят, при каких условиях им будет поставляться ресурс и какие последствия имеет несвоевременная оплата и накапливание долгов за поставленный ресурс. К сожалению, сегодня наиболее эффективным способом воздействия на должника остается ограничение и отключение услуг. Мы активно проводим подобные мероприятия, сейчас концентрируемся на работе в пригородных поселках, в списках должников на отключение — более 1 тыс. адресов. Но нам бы хотелось, и мы будем стремиться к тому, чтобы жители знали: оплачивать потребленный ресурс нужно вовремя и в полном объеме», — отметил генеральный директор «Росводоканал Барнаул» (Барнаульский водоканал) Дмитрий Павлюченко.

Создание ассоциации поддержали в городской администрации Барнаула. «Мы будем всячески поддерживать работу ассоциации и надеемся, что она расширится и к ней присоединятся Барнаульская горэлектросеть, «Алтайэнергосбыт» и наши небольшие компании, которые тоже внесут свой вклад в работу ассоциации», — выразил пожелание председатель комитета по энергоресурсам и газификации администрации г. Барнаула Александр Кощеев.

Объединение компаний и консолидация усилий, по мнению участников РСО, позволит более продуктивно решать стоящие задачи, вести диалог с населением и в конечном итоге сделать рынок ЖКХ прозрачнее и эффективнее.