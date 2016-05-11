Берлин, 11 мая, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что все участники «нормандского формата» хотят выполнения Минских соглашений. Такое заявление Лавров сделал журналистам сегодня, 11 мая, по итогам встречи глав МИД «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Срыв Минских соглашений

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что все участники нормандского формата хотят выполнения Минских соглашений, которые были зафиксированы лидерами четырех стран в Минске в феврале 2015 года.

Эти соглашения предусматривают обеспечение безопасности в зоне конфликта в Донбассе, отвод вооружений, отправку гуманитарной помощи, экономическое восстановление Донбасса, а также возобновления связи по вопросам политического урегулирования этого конфликта.

Также на встрече была достигнута договоренность о подключении офицеров Совместного центра координации и контроля за соблюдением режима прекращения огня к реализации договоренностей по прекращению огня в Донбассе, рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, сроки выполнения Минских соглашений, который были заключены ещё в 2014 году и вновь подтверждены в феврале 2015 года, давно истекли. По сути соглашения сорваны украинской стороной. Поскольку никаких других альтернатив урегулирования конфликта в Донбассе не просматривается, «нормандская четверка» продолжает считать Минские соглашения актуальными.

Нынешние украинские власти продолжают целенаправленно срывать выполнение Минских соглашений.