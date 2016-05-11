Москва, 11 мая, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Результаты берлинской встречи «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел оставили двоякое впечатление. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич. «Можно, наверное, говорить об осторожном оптимизме», — полагает сенатор.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Позиция украинской власти

«Стороны в очередной раз выразили свою приверженность минскому процессу, подтвердив договоренности по отводу вооружений в Донбассе и обеспечению прекращения огня. Но дальше дело, судя по всему, к сожалению, не пошло», — констатировал парламентарий.

По мнению Клинцевича, по вопросам проведения местных выборов, амнистии, предоставления отдельным районам юго-востока Украины особого статуса серьезно продвинуться не удалось. «Киев абсолютно не готов к прямому диалогу с Донбассом, без чего реализации политических аспектов минских договоренностей практически невозможна», — говорит сенатор.

«Думаю, что немецкая и французская сторона смогли еще раз убедиться в этом, что, на мой взгляд, следует отнести к позитивным результатам встречи», — заключил Клинцевич.

Участники переговоров в «нормандском формате» не смоли достичь на встрече в Берлине прогресса в решении вопроса выборов в Донбассе и предоставления ему особого статуса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.