Махачкала, 11 мая, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Личинки саранчи выявлены в Дагестане на площади более 7,5 тыс. гектаров. Очаги появления вредителей обнаружены в местах постоянного обитания на хорошо прогреваемых склонах с низкой травяной растительностью, сообщили ИА REGNUM 11 мая в пресс-службе регионального Россельхозцентра.

Regina Саранча

Так, по информации ведомства, неделю назад очаги саранчи были выявлены в Кочубейской зоне отгонного животноводства, на сенокосах и пастбищах горных районов Кулинского, Казбековского, Левашинского, Ногайского, Хунзанского и других районов. Отмечается, что в очагах отрождения средняя численность личинок составляет 30−160 экземпляров на квадратный метр.

Как отметили специалисты ведомства, саранча может есть до 30 раз в день. Учитывая количество особей, нетрудно представить какой урон может нанести посевам этот вредитель. «При возникновении очагов необходимо в срочном порядке уничтожать этот опасный вид насекомых и пресекать откладку яиц. К слову, в текущем году на ведение профилактических работ заложено пять миллионов рублей из средств республиканского бюджета», — приводит слова начальника отдела Россельхозцентра по Махачкале Марата Давудова РИА «Дагестан».

В текущем году планируют обработать от саранчи более 40 тыс. гектаров. Всего по республике будет проверено на наличие запасов личинок свыше 395 тыс. га земель сельхозназначения. На проведение защитных мероприятий, как отметили в ведомстве, необходимо около 15 млн рублей. На эти средства можно будет провести химобработку с применением авиа‑ и наземной техники.

Напомним, в прошлом году за период распространения азиатской саранчи в Дагестане от вредителя была освобождена рекордная по размерам территория — около 19 тысяч гектаров. На начало сезона было обработано около девяти тысяч гектаров сельхозкультур от марокканской саранчи, которая встречалась в южных районах республики и Кочубейской зоне.

С нашествием вредителя боролись в Бабаюртовской, Кизлярской, Кочубейской зонах отгонного животноводства, в Тарумовском районе, на пастбищах речных массивов Сулака и Терека и части территории Аграханского полуострова и акватории Каспийского моря.