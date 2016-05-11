Великий Новгород, 11 мая, 2016, 17:24 — ИА Регнум. В Новгородской области на ремонт и строительство дорог выделят дополнительно 667,8 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, решение об этом было принято сегодня, 11 мая, на внеочередном заседании правительства региона, которое провёл губернатор Сергей Митин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Помощь

Большая часть дополнительного финансирования достанется областному центру — Великому Новгороду. Средства в объёме 384 млн рублей планируется направить на завершение первого этапа строительства Деревяницкого моста (третьего моста через реку Волхов, строительство которого завершается в городе — прим. ИА REGNUM ), 150 млн рублей — на ремонт городских дорог.

«Мы все живем в этом городе, и мы обязаны сделать так, чтобы он был красивым и удобным. В последнее время очень много жалоб от жителей, да и мы сами видим, что состояние дорог в Великом Новгороде оставляет желать лучшего. В то же время надо сказать, что за время существования дорожного фонда, то есть с 2012 года, область выделила городу почти 2 миллиарда рублей, и сам город добавил 274 миллиона рублей на свои дороги. Итого получается, что в среднем в год город получал 344 миллиона. Это очень большие деньги. В городе 218 километров дорог, то есть на один километр каждый год шло более полутора миллионов рублей. За эти деньги можно было привести дороги в нормальное состояние», — прокомментировал решение правительства Сергей Митин.

Дорожный бюджет Великого Новгорода сейчас составляет 310 млн рублей. Дополнительные 150 миллионов город получит после того, как будет готова проектно-сметная документация, проведена экспертиза смет и согласование перечня ремонтируемых дорог с городской думой, а также при осуществлении обязательного муниципального контроля за качеством работ.

Всего в Новгородской области на строительство, реконструкцию и ремонт дорог с учётом безвозмездных поступлений из федерального бюджета в 2016 году планируется направить свыше 3 млрд рублей.

Протяженность автомобильных дорог, проходящих по Новгородской области, составляет почти 15 тысяч километров. Если разделить их на 615 тысяч жителей региона, то по количеству автомобильных дорог на одного человека Новгородская область занимает одно из ведущих мест в России.