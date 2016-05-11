Тбилиси, 11 мая, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Европейская и евроатлантическая интеграция — это выбор грузинского народа, и правительство Грузии выполняет этот выбор. Так прокомментировал министр иностранных дел заявления ряда депутатов парламентского большинства, которые выразили опасения в связи с проведением в Грузии учений «Достойный партнер». В частности, депутат Тамаз Мечиаури заявил, что эти учения могут привести к обострению отношений с Россией и очередному конфликту.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Астроном

Глава МИД отметил, что комментировать заявления отдельных политиков не собирается, но подчеркнул, что курс на интеграцию страны с ЕС и НАТО останется неизменным.

«Министерство иностранных дел Грузии, премьер-министр и правительство часто говорят о том, что у нас есть единственное направление — европейская и евроатлантическая интеграция, которая является гарантом безопасного, мирного и стабильного развития Грузии. Это выбор грузинского народа, и правительство Грузии выполняет этот выбор», — заявил министр.

Почти аналогично прокомментировал заявление Тамаза Мечиаури и премьер-министр Грузии.