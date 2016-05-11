Москва, 11 мая, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не сомневается в том, что Россия в состоянии прорвать любую блокаду, если кому-то вдруг «захочется нас потренировать». Об этом он заявил 11 мая в ходе телемоста с Крымом на церемонии запуска четвёртой нитки энергомоста.

Василий Серов, Иосиф Серебряный, Александр Казанцев. Прорыв блокады Ленинграда. 1943

«Я всех вас поздравляю с завершением строительства энергомоста, который связал Крымский полуостров с материковой Россией. Энергопереход через Керченский пролив — очень сложный технический проект, и здесь были применены вами самые новейшие технологии, а сами работы шли, что называется, ударными темпами. В результате в сжатые сроки удалось прорвать энергетическую блокаду Крыма. Собственно говоря, не сомневаюсь — если потребуется, мы любую другую блокаду прорвем, если кому захочется нас потренировать», — сказал Путин.

Он поблагодарил инженеров и рабочих — «тех, кто принимал участие в возведении этого объекта»: «За самоотверженный труд хочу вас поблагодарить, за добросовестное и очень ответственное отношение к делу. Вы и без того знаете, что выполняли очень важную для страны задачу и справились с ней блестяще».

Помимо этого, президент выразил благодарность крымчанам и севастопольцам «за понимание, за терпение и за доверие, которое они оказали».

Вместе с тем Путин обратил внимание на тот факт, что в ходе строительства моста было использовано новейшее и современнейшее оборудование, что требует особых правил в эксплуатации: «Хотел бы обратить внимание всех коллег на то, что применено много новых технических решений, новое оборудование, поэтому это требует особого внимания специалистов к эксплуатации всех этих объектов».

Напомним, энергоблокада Крыма началась в конце ноября 2015 года после того, как украинские радикалы подорвали несколько ЛЭП в Херсонской области, которые обеспечивали Крым электричеством. В результате на полуострове был введён режим ЧС, начались веерные отключения электричества. Несмотря на действия радикалов, уже в начале декабря 2015 года российское руководство ввело в эксплуатацию две нитки энергомоста, обеспечив Крым электроэнергией.