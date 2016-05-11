Москва, 11 мая, 2016, 17:20 — ИА Регнум. После сентябрьских выборов власть может предложить повысить пенсионный возраст всем категориям граждан, а не только госслужащим. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая, об этом заявил, выступая от фракции при обсуждении закона, депутат от КПРФ Николай Рябов. «Верх цинизма — увеличение пенсионного возраста до 65 лет», — отметил парламентарий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

«Нет никаких оснований (считать), что после выборов в Госдуму 18 сентября, когда не будет необходимости бороться за голоса избирателей, власть предложит увеличить пенсионный возраст для всех категорий граждан РФ», — заявил Рябов.

В этой связи парламентарий напомнил заявление главы правительства РФ Дмитрия Медведева об увеличении продолжительности жизни в России.

«КПРФ многократно категорически против подобных антинародных законов», — подчеркнул депутат.

Ранее «Справедливая Россия» также выступила против закона о повышении пенсионного возраста государственным и муниципальным служащим. В России начался ползучий процесс повышения пенсионного возраста, заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. «Фракция «Справедливая Россия принципиально против повышения пенсионного возраста. Мы будем требовать отказаться от накопительно-страховой системы», — подчеркнул он.

Принятый Госдумой закон предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста для чиновников. Возраст выхода на пенсию для госслужащих, муниципальных служащих и гражданских служащих субъектов РФ повышается до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин.