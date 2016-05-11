Чебоксары, 11 мая, 2016, 17:17 — ИА Регнум. В I квартале 2016 года в основной капитал Чувашии за счет всех источников финансирования вложено 6477,6 млн рублей инвестиций. Это на 40,3% ниже уровня I квартала 2015 года (в сопоставимых ценах), сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

pixabay.com Снижение инвестиций

Наибольшая доля инвестиций была направлена на строительство, расширение, техперевооружение и реконструкцию жилищ (2403,1 млн рублей, или 37,1% от общего объема инвестиций), а также зданий (кроме жилых) и сооружений (2007,3 млн рублей, или 31%). На приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря направлено 1773,7 млн рублей (27,4% от общего объема инвестиций), на возмещение прочих затрат — 293,5 млн рублей (4,5%).

Из общего объема инвестиций в основной капитал на долю организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, приходилось 60,8% (или 3940,4 млн рублей). В том числе 53,75% (2114,5 млн рублей) составили собственные средства, 46,3% — привлечённые финансовые ресурсы (1825,9 млн рублей).