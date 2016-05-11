Санкт-Петербург, 11 мая, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Саперы Западного военного округа (ЗВО) проведут сплошную очистку парка «Александрия» в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 11 мая, сообщила пресс-служба ЗВО.

peterhofmuseum.ru Парк «Александрия»

Общая площадь предстоящих работ составит более 30 га. «Личный состав группы разминирования, выполнит поиск, обезвреживание и вывоз найденных боеприпасов», — говорится в сообщении.

Взрывоопасные предметы будут искать последовательно в пяти зонах, на которые разбит парк, с помощью современных миноискателей. Найденные снаряды, мины, гранаты и другие находки вывезут с территории парка на специализированный полигон для последующего уничтожения.

«В мероприятиях по очистке парка «Александрия» принимают участие только военнослужащие по контракту, прошедшие дополнительную подготовку», — подчеркнули в пресс-службе ЗВО.

Парк «Александрия» с востока примыкает к Нижнему парку Петергофа. Парк назван по имени своей первой владелицы — императрицы Александры Фёдоровны, супруги Николая I.