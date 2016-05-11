Барнаул, 11 мая, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Профессор, директор Алтайской школы политических исследований Юрий Чернышов полагает, что не только прокурор Крыма Наталья Поклонская, но и многие политики с идеологами демонстрируют «кашу в головах» во время массовых праздников.

Прокурор Крыма Наталья Поклонская вышла на акцию «Бессмертный полк» с портретом царя

«Когда меня попросили прокомментировать, почему женщина-прокурор вышла на акцию «Бессмертный полк» с портретом царя, хотелось сначала просто отмахнуться. Мало ли у кого какая «девиантная блажь» бывает в голове (хотя, конечно, в прокурорской голове такая блажь может быть и социально опасной). Но вот и кришнаиты, например, 9 мая совершили свое ритуальное шествие в Москве в индийских одеяниях и в солдатских пилотках. Подобных эпизодов набирается немало, и они уже складываются в тенденцию. Возникает вопрос: почему в последнее время появилось так много идеологической эклектики, так много безвкусно-беспринципного смешения разных ценностей, разных символов, разных стилей? Особенно наглядно эта «каша в головах» многих идеологов и политиков проявляется во время массовых праздников», — подчеркивает Юрий Чернышов.

В пример он привел Геннадия Зюганова.

«В этом году совпадение по датам 1 мая и Пасхи дало повод лидеру КПРФ Геннадию Зюганову заявить: «Уверяю вас, если бы был жив Иисус Христос, он шел бы с нами в колоннах». Эта фраза — просто классика постмодернистской эклектики. Характерно, что ее произнес лидер того самого течения, которое насаждало атеизм и уничтожало храмы, которое в рамках тогдашней «борьбы с фальсификацией истории» заставляло историков утверждать, что «никакого Христа на самом деле не было». Но, может быть, «прозрел» человек? Нет, сама формулировка «если бы был жив…» показывает, что говорящий так и не понял ни глубинного смысла христианского учения, ни смысла самого праздника Пасхи», — иронизирует профессор Чернышов.

Что касается акции «Бессмертный полк», то он напомнил, что она, зародившись как очень достойная общественная инициатива, быстро приобрела популярность и потому привлекла внимание разных политиков, не пропускающих мимо себя ничто «наживное».

«Многим захотелось это движение «оседлать» и привнести в него свои идеологические символы. В итоге акцию все чаще стали использовать для пиар-пропаганды всяких своих кумиров: от Кришны до Николая II, Сталина и так далее. Празднование Победы стало приобретать все более гипертрофированные формы. А между тем этот праздник достоин гордости сам по себе и не нуждается в искусственном возвеличивании, которое его только дискредитирует», — считает профессор Чернышов.

Проблема, по его мнению, в том, что многие прежние ценности и символы разных эпох в значительной мере потеряли сейчас свой первоначальный смысл и перемешались между собой.

«При этом у современного российского общества практически нет позитивного образа будущего — большинство людей заняты каждодневным выживанием. Этот дефицит позитивных эмоций и надежд заставляет снова и снова эксплуатировать «потенциал гордости» за Победу. Но этот потенциал не бесконечен. И все равно людям нужно видеть ориентиры не только позади себя (в прошлом), но и в будущем. По-видимому, этот кризис идентичности еще предстоит преодолеть: из многих тонн эклектичной «руды» нужно заново выплавить нечто настоящее и ценное», — считает Юрий Чернышов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прокурор Крыма Наталья Поклонская 9 мая прошла в колонне «Бессмертного полка» с иконой Николая II. Этот жест, как и всё эпатажное в наши дни, привлёк к себе повышенное внимание общественности.