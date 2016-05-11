Ярославль, 11 мая, 2016, 17:13 — ИА Регнум. С начала 2016 года Управление Россельхознадзора по Ярославской области направило на проверку 192 пробы молока и молочной продукции. Из них положительное заключение получили лишь 35, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

В 11 случаях выявлена фальсификация молочной продукции жирами растительного происхождения, в 3 случаях — несоответствие по жиро-кислотному составу, в 10 — несоответствие по показателю нитрата натрия. Все остальные пробы вызвали нарекания по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП), антибиотикам тетрациклиновой группы.

Кроме того, за 4 месяца 2016 года Ярославский Россельхознадзор провел 36 проверок профильных предприятий и частников, торгующих молочной продукцией. Нарушения были выявлены в 30 случаях. Нарушителям назначены административные штрафы на общую сумму 85,1 тысяч рублей, рассказали в ведомстве.