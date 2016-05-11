Ярославль, 11 мая, 2016, 17:08 — ИА Регнум. 11 мая состоялось заседание конкурсной комиссии по выбору директора регионального Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

На пост главы регионального Фонда капремонта заявилось шестеро кандидатов. Трое из них — генеральный директор ООО «ФОРА», депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев, исполняющий обязанности директора данного Фонда, депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин и генеральный директор «Александровской коммунальной службы» Сергей Ивенков — участвовали и в первом конкурсе, который был признан несостоявшимся из-за того, что ни один претендент не справился с тестом на знание законодательства.

Еще трое кандидатов предложили свои кандидатуры впервые. Это начальник отдела профессионально-технического обеспечения ООО «ТрубопроводСтрой» Виталий Терентьев, заместитель директора регионального Фонда капремонта Николай Шаров и экс-прокурор Дзержинского района, руководитель регионального управления «Росреестра» Наталья Бибикова.

По результатам рассмотрения документов, предоставленных кандидатами, конкурсная комиссия отказала в дальнейшем участии в конкурсе Виталию Терентьеву и Наталье Бибиковой в связи с несоответствием образования.

«Четверо из шести кандидатов прошли на второй этап. Это будет тест на знание законодательства, который оказался в прошлый раз камнем преткновения. Следующий этап конкурса мы планируем провести 16 мая и надеемся, что уже 31 мая на заседании областной думы будем утвержден новый директор Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM член конкурсной комиссии, депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.