Москва, 11 мая, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Глава Международного совета аэропортов в Европе (Airports Council International Europe) Оливье Янковек попросил председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева отменить досмотр на входах в воздушные гавани. Соответствующее письмо Яновек направил Медведеву 28 апреля, пишут сегодня, 11 мая, «Ведомости».

Josh Hallett Очередь на досмотр в аэропорте

Глава совета считает, что сплошной досмотр на входах в аэропорты контрпродуктивен с точки зрения борьбы с терроризмом. Яновек отмечает, что большие очереди на входах в терминалы представляют собой идеальную мишень для террористов.

Яновек ссылается на опыт работы аэропорта имени Бен-Гуриона в столице Израиля Тель-Авиве. Этот аэропорт считается образцом безопасности. Эксперт заявляет, что в этой воздушной гавани нет досмотра на входах. Вместо этого в Израиле правоохранители используют комплексный подход противодействия терроризму, который включает в себя сбор разведывательных данных, распознавание номеров машин, анализ поведения и патрулирование территории.

Также Яновке напоминает, что после террористических актов в Брюсселе 22 марта, когда два террориста-смертника подорвали себя в аэропорту «Завентем», власти Бельгии не стали вводить досмотр на входах в терминалы, так как эта мера, по мнению властей, только навредит безопасности, а не усилит её.

Кроме того, Яновек предлагает Медведеву возложить ответственность за безопасность в зонах общего доступа аэропортов на силовые структуры государства, а не на операторов воздушных гаваней. Эксперт указывает, что эти территории являются публичным пространством, в отличие от контролируемых зон аэропортов.

В конце своего послания Яновек уточняет, что ни в коем случае не хочет навязывать России зарубежные стандарты безопасности. Он подчеркивает, что Российская Федерация — это суверенное государство и оно само решает, что происходит в её воздушных гаванях. Письмо — это только рекомендация.

Стоит отметить, что это предложение появилось на фоне уголовного дела в отношении владельца подмосковного аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика и ещё троих высокопоставленных сотрудников этой воздушной гавани. Им всем предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следствие указывает, что фигуранты дела не обеспечили надлежащий уровень досмотра посетителей аэропорта, что привело к тому, что 24 января 2011 года в здании аэровокзала произвел самоподрыв террорист-смертник Магомед Евлоев.

В результате теракта тогда погибли 37 человек, ещё 172 получили ранения.