Москва, 11 мая, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Размещение на сайте «Миротворца» персональных данных всех журналистов, когда-либо проходивших аккредитацию в Донецкой народной республике, — это по сути дела прямой призыв к расправе над ними. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич. Он напомнил, что «подобное уже сработало на Украине в отношении бывшего депутата от Партии регионов Олега Калашникова и журналиста и писателя Олеся Бузины, которые били убиты буквально сразу после публикации на сайте их личных данных».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Так и надо

«Все это делается не только с согласия властных структур, включая МВД и СБУ, а непосредственно направляется ими», — рассуждает парламентарий.

«В данном случае устроители сайта и те, кто стоят за ними, нарушили все мыслимые законы, не говоря уже о моральных нормах», — заявил сенатор.

«Если называть вещи своими именами, на Украине открыта массовая «охота» на журналистов — в списке около 8 тыс. человек, они объявлены врагами украинского народа лишь за то, что выполняли свой профессиональный долг», — заключил Клинцевич.