Калуга, 11 мая, 2016, 16:53 — ИА Регнум. В 11 муниципальных районах Калужской области введен четвертый класс повышенной пожарной опасности и в дальнейшем ситуация будет только осложняться, сообщает 11 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию начальника регионального ГУ МЧС России Валерия Клименко.

Источник: kaluga-poisk.ru

По данным ведомства, для тушения лесных и торфяных пожаров в области определены силы и средства из 9 тысяч 824 человек и 2 тысяч 484 единиц техники. Для ликвидации крупных пожаров создана аэромобильная группировка в составе 100 человек и 15 единиц спецтехники.

На особом контроле находится профилактика пожаров на охраняемых территориях национального парка «Угра», Барсуковского военного лесхоза и заповедника «Калужские засеки». В числе важных направлений оказание помощи муниципалитетам в создание в сельских населенных пунктах добровольных пожарных формирований и их оснащение необходимыми средствами пожаротушения, а также регулярное информирования населения о недопущении пала сухой прошлогодней травы и соблюдении правил пожарной безопасности.

Между тем, в настоящее время ни одного пожара на землях регионального лесного фонда не зарегистрировано. Одновременно, министерством лесного хозяйства области утверждены планы противопожарного обустройства лесов, маршруты и графики их патрулирования. Во всех лесничествах созданы диспетчерские пункты управления тушением пожаров и наземные пункты наблюдения. Проведены проверки готовности к тушению лесных пожаров подведомственных организаций, арендаторов лесных участков, собственников земель и муниципальных образований. Ведется противопожарное обустройство лесов, в том числе профилактическое выжигание сухой травы, доочистка лесосек и обустройство минерализованных противопожарных полос