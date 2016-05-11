Симферополь, 11 мая, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Крым получит более более 50 млрд рублей из федерального бюджета до конца 2020 года на модернизацию энергоструктуры полуострова. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин во время телемоста по обеспечению энергобезопасности Крыма.

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«Еще предстоит целый комплекс работ по модернизации энергетического хозяйства полуострова, создать новые, современные генерирующие мощности, ну и вообще обновить все энергохозяйство. На цели модернизации нового строительства предусмотрено до 2020 года более 50 млрд рублей», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

Президент отметил, что лично видел диспетчерскую «Крымэнерго», где стоит оборудование середины прошлого века.

Как сообщало ИА REGNUM, «Крымэнерго» подсчитало, что на приведение электросетей полуострова в порядок необходимо 45 млрд рублей. Такую сумму предприятие запросило в Минтопэнерго, рассчитав программу финансирования ремонта на пять лет. Износ высоковольтных магистральных и низковольных распределительных сетей в Крыму составляет от 40 до 70%.

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