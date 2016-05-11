Калининград, 11 мая, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Российские и британские военные моряки обменялись поздравлениями с Днём Победы. Как сообщили сегодня, 11 мая, корреспонденту ИА REGNUM в штабе Балтийского флота, взаимные поздравления прозвучали 8 мая в радиоэфире в районе датского пролива Большой Бельт, который связывают Каттегат и Балтийское море.

Сторожевой корабль «Адмирал Григорович»

Командир сторожевого корабля «Адмирал Григорович», выполняющего межфлотский переход с Балтийского флота на Черноморский, поздравил по каналу УКВ-связи с Днём Победы над фашистской Германией экипаж фрегата ВМС Великобритании «Айрон Дьюк» (Iron Duke), идущего параллельным курсом с российским кораблем.

В своём послании российские военные моряки поздравили английских коллег с памятной датой, отметив вклад граждан Великобритании в победу над фашизмом.

В свою очередь, 9 мая экипаж британского корабля также поздравил по УКВ-связи военнослужащих российского «Адмирала Григоровича» с Днём Победы.

При расхождении, в соответствии с морскими традициями, экипажи кораблей сигнальными флагами пожелали друг другу счастливого плавания.

ИА REGNUM напоминает, что новый сторожевой корабль «Адмирал Григорович» вошёл в состав Военно-Морского флота России 11 марта 2016 года. Построен сторожевик на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде и назван в честь русского адмирала, последнего морского министра Российской империи Ивана Григоровича.

«Адмирал Григорович» стал первым кораблем, оснащённым корабельным ракетным комплексом «Калибр-НК» с высокоточной крылатой ракетой 3М-54ТЭ, многоканальным зенитным ракетным комплексом «Штиль-1» и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Палаш».