Санкт-Петербург, 11 мая, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Члена Совета Федерации от Законодательного собрания Санкт-Петербурга Людмилу Косткину попросили инициировать пересмотр системы формирования потребительской корзины. На эту тему обратил внимание депутат Заксобраания Алексей Ковалев во время отчета сенатора перед петербургским парламентом.

gastronom.ru Покупки

Как заметил депутат, если раньше расходы на продукты, ЖКХ и другие цели в составе потребительской корзины считали «в натуре», то после последних изменений на непродовольственные траты правительство отводит лишь 50% от стоимости входящих в корзину продуктов.

«Но всем очевидно, что расходы на ЖКХ превышают эти 50%. Совфед мог бы провести расчеты фактической стоимости ЖКХ и других расходов и добиться изменения порядка. Это специально сделали для сокращения прожиточного минимума», — заявил Ковалев.

Людмила Косткина согласилась, что при общем росте цен, особенно на услуги и непродовольственные товары, нельзя допускать снижения прожиточного минимума, и нужно стремиться к тому, чтобы МРОТ достигал этого показателя.

«А прожиточный минимум зависит от того, как мы считаем продовольственную корзину. Буквально в прошлом месяце у нас Минтруда отчитывалось по потребительской корзине. У них не то, что рост, а за счет картофеля и еще чего-то, произошло ее сокращение. Мы устроили, честно говоря, бойню министерству», — говорит Косткина.

Читайте ранее в этом сюжете: «Дальнейший рост цен в России неизбежен»

По ее словам, сейчас Министерство труда пытается разработать изменения в закон. Следующее рассмотрение этой темы в Совете Федерации запланировано на осень.

«Это не значит, что завтра нам сразу увеличат всё, и вместо 9 тыс. рублей прожиточный минимум сразу станет 20 тысяч. Нет, конечно. Везде есть основания, статистика, используется средний уровень цен, но кое-какие моменты по услугам, конечно, надо поправить», — подчеркнула Людмила Косткина.