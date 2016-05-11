Киев, 11 мая, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Внефракционный народный депутат Верховной рады Украины и куратор карательного полка «Азов» Андрей Билецкий призвал украинцев прийти на марш протеста в Киеве, который пройдет 20 мая. Соответствующее заявление обнародовано сегодня, 11 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине всё по-старому

По словам Билецкого, проведение местных выборов в Донецке и Луганске «навязано» Россией и не соответствует национальным интересам Украины.

«Украина отдала в этой войне множество сил и жизней своих детей. Для чего были эти жертвы? Чтобы сохранить единство страны? Или для капитуляции? Сейчас перед Народом стоят задачи выживания и сохранения государственности. Об этом вопросе стараются не говорить украинские политики, стыдливо отводя глаза. Это вопрос выборов на Донбассе. По навязанному нам Россией плану Украина должна провести выборы на Донбассе — еще и в этом году», — говорится в обращении.

Он считает, что Донбассу и Украине не нужны «выборы под дулами автоматов сепаратистов», результатом которых станет международное признание ДНР и ЛНР.

«Это означает недопущение украинских партий, журналистов и вынужденных переселенцев. Это означает разрешение на голосование приезжих россиян. Это означает абсолютное узаконивание власти террористов и их псевдогосударств. Фактически мы признаем перед всем миром сепаратистские образования и их легитимность», — отмечается в заявлении.

Депутат также заявил, что Минские соглашения по Донбассу нельзя считать «договоренностями». «Не надо называть Минск договоренностями. Договоренность — это когда несколько сторон договариваются о взаимных уступках. Когда одна сторона насаждает свои требования — это диктат… Украинцы должны выступить против капитуляции со своей программой», — говорится в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля пресс-служба украинской партии «Самопомощь» проинформировала, что помощник госсекретаря США Виктория Нуланд во время визита в Киев призвала депутатов Рады изменить избирательное законодательство, чтобы в июле в ДНР и ЛНР можно было провести местные выборы.

«Госдеп настаивает на том, что Украина должна внести изменения в Конституцию — с «особым статусом» для оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, провести на оккупированных территориях выборы в ближайшее время и обеспечить амнистию боевикам. Минские соглашения необходимо имплементировать до конца 2016 года, альтернативы им нет», — передала слова Нуланд народный депутат из «Самопомощи» Виктория Войцицкая.

В апреле министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что киевские власти должны выполнять свои обязательства по Донбассу.

«И выполнять реформы, в том числе включить поправку к Конституции о специальном статусе Донбасса и поправку об избирательном процессе на Донбассе. Надеемся, что удастся добиться этих результатов к концу первого полугодия этого года», — заявил Эро.

Вместе с тем, 4 мая глава ДНР Александр Захарченко заявил, что проведение местных выборов в ДНР откроет новую страницу в истории создания республики.

«Создается ложное впечатление, что когда и если мы эти выборы проведем, то все закончится. Ничего подобного, все только начнётся. Поменяются исходные позиции для нового старта. Если наши выборы будут признаны легитимными со стороны международного сообщества, то позиционирование нашей республики, которую наши «партнеры» предпочитают называть отдельными районами Донецкой области, изменится», — полагает Захарченко. При этом он признал, что в переговорах ДНР с Украиной в рамках Минского процесса пока нет прогресса. «У Донбасса — свои интересы, у Киева — свои, и они не просто не совпадают. Они не совпадают до противоположности», — сказал глава республики.