Чебоксары, 11 мая, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Предвыборная агитация в Чувашии всё больше напоминает политический флуд. Агитационными листовками оклеиваются не только стены магазинов, торговых центров, но и подъезды домов, мусорные контейнеры, детсады и школы. И если в коммерческих учреждениях решение о расклейке листовок принимают владельцы, то появление агитпропа в муниципальных организациях вызывает вопросы. Ещё более вызывающим стало агрессивное использование общественных мест, при этом листовки приклеиваются где попало — от остановок до фонарных столбов. «Повешенные» на столбах мило улыбаются, заклинают помнить и обещают красивую жизнь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Реклама на фонарном столбе

На «множественные факты нарушений» в связи незаконной политической деятельностью в образовательных учреждениях обращает внимание руководитель общественного движения «Наблюдатель» Алексей Глухов. «Поступает все больше и больше жалоб от родителей, которые вынуждены терпеть политическую агитацию в школах и детских садах. Незаконную политическую агитацию, как правило, осуществляют двумя способами. Это участие в родительских собраниях, что расценивается как вмешательство в учебный процесс. И размещение политической рекламы: фасады зданий, двери и прочее буквально заклеены политической агитацией ряда кандидатов», — подчёркивает правозащитник, выделяя среди прочих листовки депутата Госдумы Алёны Аршиновой. По словам Глухова, соответствующие обращения по всем выявленным фактам будут направлены в прокуратуру Чувашии.

Между тем в Чебоксарах агитационным флудом завалены не только учреждения и организации, политический спам начал поглощать новые пространства. Так, листовки депутата горсобрания Ильяса Калмыкова налепляют не только на двери и стены подъездов, но даже не брезгуют мусоросборниками и фонарными столбами, конкурируя с объявлениями о распродажах. Поражает не только цинизм и вызывающее нарушение закона, но и массовость распространения: листовки отдирают, на их месте появляются новые.

Под агитпроп стали использовать стены магазинов и торговые палатки, завешивая «Фрукты-овощи» рекламными политическими баннерами. Словом, в ход идёт любое мало-мальски пригодное для рекламы общественное место, за исключением специально отведённых для этого уличных площадок.

В мэрии Чебоксар отмечают, что регулярно проводятся рейды по выявлению несанкционированной рекламы, налагаются штрафы. Помимо штрафов, в городе действует автодозвон по телефонам, указанным в объявлениях. Сбор самовольно расклеенных объявлений ведут также работники служб ЖКХ и управляющих компаний. В ходе подобных рейдов демонтируются сотни незаконно размещенных рекламных материалов, но на их месте возникают новые.

«Недобросовестные рекламодатели нарушают правила размещения рекламных материалов, незаконно размещая их на деревьях и столбах, заборах и стенах домов, загрязняя город. Они не согласовывают свои действия с чебоксарской администрацией и не получают соответствующего разрешения на свои действия, а их беспорядочно размещаемые объявления, листовки и афиши портят облик столицы республики», — говорят столичные чиновники, затруднившись назвать, кто из «повешенных» конкретно наказан. Имена этих «рекламодателей» не только всем известны — они написаны в листовках. В отличие от выходных данных о тираже, типографии…

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашское УФАС ранее признало незаконной политическую рекламу на щитах, отмечая, что «размещение агитационных материалов на рекламных конструкциях допускается в период проведения агитации по вопросам референдума и предвыборной агитации». «За пределами агитационных периодов, предусмотренных избирательным законодательством, размещение на рекламных конструкциях агитационных материалов не допускается», — полагают антимонопольщики, ссылаясь на Конституцию РФ, закон об основных гарантиях избирательных прав и закон о рекламе.

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Напомним, кроме выборов депутатов Госдумы, в Чувашии в этом году будет сформирован региональный парламент.