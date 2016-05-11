Сочи, Краснодарский край, 11 мая, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги. 10 мая глава Российской Федерации на арене олимпийского ледового дворца «Большой» в Сочи (Краснодарский край) сыграл за команду «Звезды Ночной хоккейной лиги», в составе которой выступили олимпийские чемпионы: Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Виктор Шалимов и другие легенды отечественного спорта. Тренирует команду президент Ночной хоккейной лиги Александр Якушев.

Ночная хоккейная лига Гала-матч Ночной хоккейной лиги

Соперниками «Звезд» по традиции выступила «Сборная Ночной хоккейной лиги». Под руководством Рашида Сайфутдинова и Александра Третьяка на лед вышли Игорь Бутман, Владимир Потанин, Андрей Воробьев, Геннадий Тимченко и лучшие игроки-любители НХЛ. Команда «Звезд» повела в счете с первых мгновений игры. Владимир Путин забил гол на четвертой минуте второго периода, а также осуществил две результативные передачи.

Президент РФ активно занимается хоккеем и уже в четвертый раз принимает участие в гала-матче НХЛ в качестве капитана сборной «Звезд». В этом году за его команду сыграл и министр обороны Сергей Шойгу. Он успешно атаковал ворота соперника на последней минуте первого периода.

Игра получилась зрелищной. «Сборная НХЛ» активно включилась во втором периоде, стала уверенно пробивать по воротам соперника, и уже на седьмой минуте Андрей Воробьев принес своей команде первое очко. Народный артист России Игорь Бутман забил гол в третьем периоде.

Матч проходил напряженно, но обошелся без удалений. Дважды за задержку противника судья назначал штрафные броски, которые оказались безрезультатными. Завершилась встреча со счетом 9:5 в пользу команды «Звезд Ночной хоккейной лиги».

Комментируя успешное окончание матча, Владимир Путин отметил, что пока лишь учится играть в хоккей. Президент поблагодарил организаторов и участников Ночной хоккейной лиги за то, что они продвигают этот вид спорта почти в 70 регионах России и популяризируют игру среди любителей самых разных возрастов. На матче присутствовали гости и финалисты сезона НХЛ. Трибуны были заняты хоккеистами-любителями со всей России.

Александр Сысоев, капитан хоккейной команды «Бочкари» из Республики Алтай делится своими впечатлениями: «Этот фестиваль очень важен для нас, для любителей. А сегодня вообще было здорово, ведь президент играет! Не каждый президент так может. И это большой стимул для нас продолжать заниматься хоккеем. Это почетно играть на одной спортивной площадке с самим Владимиром Путиным».

Именно президент России совместно с прославленными ветеранами спорта пять лет назад инициировал образование Ночной хоккейной лиги, которая по сути является любительским чемпионатом страны по хоккею. Проходят соревнования в семи дивизионах. Принимают участие в них мужчины и женщины в возрасте от 18 лет. Самый престижная, сильная и многочисленная группа НХЛ — Лига чемпионов, для любителей хоккея от 40 лет. Победители именно в этом дивизионе получают главный трофей соревнований — Кубок Крутова. Это переходящая награда. Действующим обладателем кубка является команда «Невский легион» (Санкт-Петербург).

Организаторы Ночной хоккейной лиги ставят перед собой задачу развития массового хоккея в стране и проведение всероссийских любительских соревнований, участие в которых могут принять все желающие из любых регионов страны. Эту идею поддерживают партнеры НХЛ — Министерство спорта РФ, Федерация хоккея России и банк «Югра».

Алексей Нефедов, президент банка «Югра» с недавнего времени тоже играет в хоккей и активно следит за матчами НХЛ. «Мы поддерживаем и больших профессионалов, Федерацию хоккея РФ, и любительский спорт — Ночную хоккейную лигу, — рассказал он. — Ведь это — здоровье нации, прежде всего, и радость для людей. А, благодаря нашему президенту, очень много людей в стране занимаются спортом. И вместо того, чтобы проводить время в различных заведениях, надевают форму, берут клюшки, идут на лед, или играют в футбол, в теннис и т.д. Все эти инициативы очень правильные и направлены на то, чтобы у нас была здоровая, сильная нация».

Пятый, юбилейный сезон Ночной хоккейной лиги проходит масштабно. За годы существования НХЛ образовала 9 региональных конференций, каждую из которых курирует известный хоккеист. В течении всего года соревнования проводятся в 68 субъектах Российской Федерации, в этом году в отборочных этапах участвовали более 800 команды, а это 15 тысяч игроков — любителей! А сильнейшие сборные приехали на финал V Всероссийского фестиваля, который проходит со 2 по 14 мая на олимпийских ледовых площадках города Сочи.

Уже известны первые команды — победители чемпионата. В дивизионе «Любитель 18 + Лига мечты» первое место занял «Нефтяник» из города Джалиль, а в группе «18+ Лига будущих чемпионов» золото турнира получила ярославская команда «Яр Легенда 17». Главная награда Ночной хоккейной лиги — Кубок Крутова — будет разыгран 13 мая.