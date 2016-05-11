Симферополь, 11 мая, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера сохранится в Крыму до 15 мая, заявил журналистам в Феодосии глава республики Сергей Аксёнов после запуска четвёртой нитки энергомоста с Кубани в Крым.

Владислав Осипов ИА REGNUM

По словам Аксёнова, в Крыму всё ещё работают мобильные газотурбинные электростанции (МГТЭС), и их только предстоит выключить.

«Мы их сейчас отключим временно на профилактику, но в пиковые нагрузки они все равно будут работать. Буквально до 15 числа посмотрим, как работает система, и примем выверенное решение. Формально режим ЧС сохраняется из-за энергобезопасности, потому что мощность такая большая не подавалась — вся система была ориентирована на север, поэтому могут быть сбои в сети», — цитирует Аксёнова ИА «Крыминформ».

При этом глава республики отметил, что отключений электроэнергии ни в частном секторе, ни на коммерческих предприятиях уже не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая официально завершено строительство энергомоста с Кубани в Крым. Теперь полуостров способен получать с материка перетоки мощностью более 800 МВт.

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