Самара, 11 мая, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Градоначальник Олег Фурсов указал в декларации за 2015 год 3 млн 577 тыс. рублей, у него в собственности дачный земельный участок площадью 1516,7 кв. м, дом — 100 кв. м и квартира — 36 кв. м. В 2014 году он владел частью еще одного дачного участка размером в 1000 кв. м, но в этой декларации ее нет. Собственным транспортом, как и прежде, он не обзавелся, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В пользовании двух несовершеннолетних сыновей Олега Фурсова еще две квартиры площадью 48 и 150 кв. м.

Напомним, назначенный в конце 2014 года сити-менеджером Фурсов показал доход 2,8 млн рублей. Эта сумма стала предметом обсуждения в связи со скандальным «банкетным делом» градоначальника, ставшим достоянием всей страны. По разным данным, опубликованным в СМИ, банкет обошелся в 10 млн рублей, было заведено уголовное дело, которое потом без объяснения причин закрыли.

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В этой связи стоит отметить, что спикер Самарской гордумы Галина Андриянова заработала в прошлом году 1 млн 342 тыс. рублей, у нее в собственности ½ квартиры площадью 62,2 кв. м. Ее супруг — заместитель сити-менеджера Самары — руководитель департамента потребительского рынка и услуг Александр Андриянов показал доход — 1 млн 919 тыс., он владеет двумя квартирами площадью 62,2 и 43,8 кв. м, а также автомобилями Jeep Grand и Cherokee Limited.

Самым богатым чиновником в мэрии Самары в 2015 стал (по официальной информации) глава департамента управления имуществом Сергей Черепанов, он задекларировал доход в размере 6 млн 613 тыс. рублей. Владеет квартирой площадью 142,2 кв. м, гаражом — 39,2 кв. м, автоприцепами МЗСА 817 711 и МЗСА 817 708 и снегоходом Can-Am Commander. При этом в 2014-м он показал доход почти в 9 млн рублей, а в 2013-м — 12 млн.