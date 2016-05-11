Ярославль, 11 мая, 2016, 16:30 — ИА Регнум. В Ярославле увеличен размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете города.

Решение об этом муниципалитет Ярославля принял 11 мая по предложению мэрии города, к которой обратилась общественная организация ветеранов мэрии. С 1 июля 2016 года минимальная дополнительная пенсия муниципальных служащих будет зависеть от стажа службы.

Служащие, проработавшие от 15 до 20 лет, будут получать 1 700 рублей, более 20 и до 25 лет — 2 400 рублей, а те, кто проработал более 25 лет — 3 200 рублей.

Это лишь минимальный размер пенсии, также она зависит от размера зарплаты, которую получал служащий при выходе на пенсию. В начале февраля минимальный размер пенсии за выслугу лет ярославским муниципалам был установлен на уровне 1000 рублей.

Таким образом рост минимальной пенсии муниципальных служащих в Ярославле планируется в 1,7 — 3,2 раза.

Дополнительные расходы городского бюджета на эти цели во втором полугодии 2016 года составят 3,5 миллиона рублей.