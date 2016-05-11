Рига, 11 мая, 2016, 16:30 — ИА Регнум. За первые три месяца 2016 года Латвия экспортировала товаров на 2,323 млрд евро — на 132,5 млн евро (5,4%) меньше, чем за тот же период 2015 года, а импортировала — на 2,765 млрд евро или на 246 млн евро (8,2%) меньше, свидетельствуют данные Центрального статистического управления, сообщает LETA.

Rennett Stowe Фуры с товарами

В том числе в марте 2016 года Латвия экспортировала товаров на 833,835 млн евро — на 55,3 млн (7,1%) больше, чем в феврале, и на 43,2 млн (4,9%) меньше, чем в марте 2015 года. Импортировано товаров на 1,026 млрд евро — на 107,8 млн (11,7%) больше, чем в феврале, и на 81,5 млн (7,4%) меньше, чем в марте 2015 года.

Баланс внешней торговли в марте ухудшился — доля экспорта в общем объеме внешней торговли сократилась до 44,8% (в феврале — 45,9%).

Важнейшими статьями латвийского экспорта в марте были древесина и изделия из нее — их было вывезено на 164,001 млн евро (19,7% всего экспорта), электрооборудование и электроустройства — на 72,182 млн евро (8,7%).

Важнейшими статьями импорта в Латвию в марте были механизмы и механические устройства — их было импортировано на 103,673 млн евро (10,1% всего импорта), электрооборудование и электроустройства — на 96,106 млн евро (9,4%), минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки — на 85,841 млн евро (8,4%).

Важнейшими партнерами Латвии по экспорту среди других стран ЕС были Литва (16,4% всего экспорта), Эстония (12,6%), Германия (6,8%) и Польша (6,3%), по импорту — Литва (16,3% всего импорта), Польша (11,4%), Германия (10%) и Эстония (8,4%).

Среди третьих стран важнейшим торговым партнером Латвии была Россия — ее удельный вес в латвийском экспорте в марте составил 6,3%, в импорте — 8,1%.