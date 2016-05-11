Москва, 11 мая, 2016, 16:18 — ИА Регнум. В последние месяцы в политических кругах и элитах Японии наблюдается оживление относительно вопроса о принадлежности Курильских островов. Ещё больше данная риторика возросла после визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Сочи 6 мая для проведения встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

kremlin.ru Курильские острова

В Кремле подтвердили, что в ходе встречи стороны затронут ситуацию с Курильскими островами. Сама встреча прошла за закрытыми дверями, однако размытость формулировок Кремля заставила экспертов вновь говорить о возможной передаче Курил Японии.

Заинтересовала встреча и прессу. Так, ресурс «Госновости» ссылается на мнение политолога и эксперта в области российско-японских отношений Ицуро Накамуры, по мнению которого, отношения между Японией и Россией «до последнего момента находились в наиболее критичной точке». По его словам, новый подход «может означать либо компромисс, либо признание позиции России по Курилам».

При этом Накамура уверен, что Япония должна официально признать суверенитет РФ над Курильскими островами, однако «если территориальная проблема будет решена, то Путину и Абэ будет попросту не о чем говорить».

В свою очередь, издание Tokyo Shimbun выразило недоумение относительно «нового подхода» премьер-министра Японии в отношении Курильского вопроса, однако надеется, что новый подход будет вести к компромиссу с российской стороной в рамках масштабного сотрудничества в сфере экономики на условиях сохранения принципа, по которому Япония подпишет мирный договор после возврата Курил.

По мнению японских журналистов, Россию необходимо вести к «ответственному поведению в международном сообществе», поскольку и Курилы, и Крым несут «изменение фактической действительности силовыми методами».

Как отмечает «Независимая газета», заявления Абэ не вызвали бурной реакции в Токио. «Словосочетания «новый подход» и «отказ от старых идей» можно использовать как для того, чтобы продолжать переговоры на уровне МИДов обеих стран, так и с целью скрыть отсутствие взаимоприемлемого для РФ и Японии решения. Да и план экономического сотрудничества из восьми пунктов, представленный Абэ Путину, вряд ли поможет обеспечить резкий сдвиг в позиции России по Южным Курилам. Предложение Абэ направлено на строительство в России заводов по переработке сжиженного газа, аэропортов, морских гаваней, учреждений здравоохранения и другой инфраструктуры с участием японских компаний, в первую очередь на Дальнем Востоке», — напоминают журналисты.

При этом издание подчёркивает, что в Японии широко распространена точка зрения о том, что деловое сотрудничество с Россией «тормозится из-за отсутствия мирного договора»: «Настойчивое желание Абэ сдвинуть территориальный вопрос в свою пользу во многом обусловлено его предвыборным обещанием. В 2012 году он заявил, что за время премьерства добьется впечатляющего продвижения вперед по чрезвычайно чувствительной для японцев проблеме. Кроме того, ему нужно заработать внутриполитические очки в связи с падением собственного рейтинга из-за пробуксовки экономической политики, известной как «абэномика».