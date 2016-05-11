Белгород, 11 мая, 2016, 16:17 — ИА Регнум. В Белгородской области Единый государственный экзамен в 2016 году будут сдавать 7290 человек Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, такие данные были озвучены на заседании 10 мая, которое провел губернатор Евгений Савченко.

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Как сообщила первый заместитель начальника департамента образования области Ольга Медведева, всего в регионе будут действовать 43 пункта проведения экзаменов. Работать на ЕГЭ будут более 3,5 тыс. руководителей пунктов, организаторов, технических специалистов, а также 460 экспертов и более 600 общественных наблюдателей.

Системы видеонаблюдения во всех пунктах проведения ЕГЭ и в региональном центре обработки информации будут функционировать в режиме онлайн, чтобы специалисты могли оперативно реагировать на возникновение кризисных ситуаций. Также все пункты проведения экзаменов будут оснащены средствами подавления мобильной связи.

Чтобы обеспечить информационную безопасность экзаменационных материалов, в 2016 году Управление специальной связи по Белгородской области изменит схему их доставки.