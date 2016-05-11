Ереван, 11 мая, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян ратует за эмбарго на поставку вооружения сторонам карабахского конфликта. Об этом армянских дипломат заявил в интервью австрийской газете «Die Presse».

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На замечание о том, что в армянском обществе воспринимают крайне критично продажу Россией вооружения сторонам конфликта, Кочарян ответил: «Армянская сторона последовательно поднимает этот вопрос, в том числе на уровне президента. Мы понимаем, что происходит, и у нас есть все основания для недовольства. Россия говорит, что если она не будет продавать оружие, это сделает кто-то другой. Я за установление эмбарго на поставку оружия всем конфликтующим сторонам в регионе. Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ могут добиться этого в СБ ООН. Это было бы правильно», — заявил Шаварш Кочарян.

На довод о том, что эмбарго коснутся и армянскую сторону, замминистра ответил: «Естественно. Это лишь зависит от авторитета сопредседателей».

9 мая в парке Победы посол России в Армении Иван Волынкин на замечание журналистов о том, что Россия продолжает продавать вооружение Азербайджану, заявил: «Покажите мне документы, что Россия продолжает продавать вооружение Азербайджану?».

Заявление российского посла прокомментировал 11 мая премьер-министр Армении Овик Абрамян, заявив, что позиция Армении касательно продажи Россией вооружения Азербайджану не претерпела изменений.

«Посол задал вопросы, касательно документов, какое мы имеем к этому отношение. Наша цель, наши желания, как стратегического партнера, не изменились. Мы с нескольких площадок озвучивали свою позицию по этому вопросу, и она не изменилась. Однако, сегодня мы заняты другим важным вопросом, в частности, развитием нашей экономики, от которой зависят наши дальнейшие удачи и достижения. И все наши усилия направлены на достижение этой цели», — отметил премьер.

В свою очередь пресс-секретарь правящей республиканской партии, вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов считает, что заявление посла России — это констатация факта, что Россия хотя бы в настоящий момент не продает оружие Азербайджану.

«Я не могу сказать, будет ли Россия в дальнейшем продавать оружие Азербайджану, это ее право, однако заявление посла констатирует, что хотя бы сейчас РФ не продает оружие Азербайджану», — сказал Шармазанов.

Он напомнил о заявлении президента Армении Сержа Саргсяна по поводу продажи российского оружия Азербайджану и подчеркнул, что более акцентированного и четкого заявления в этой связи озвучено не было по сей день.

«Президент Серж Саргсян очень четко представил нашу позицию и мне нечего добавить. Мы должны развивать армяно-российские отношения, которые прежде всего вытекают из интересов Армении», — заявил вице-спикер.

Он отметил, что вместе со всеми недостатками, на протяжении этих лет Россия неоднократно доказывала свою верность армяно-российским отношениям.

«Россия была и остается страной, которая предоставляет Армении оружие, военную технику и вооружения по доступной цене, в солидном количестве и на хороших условиях. Мы должны продолжать и развивать это сотрудничество», — заявил Шармазанов.