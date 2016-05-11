Великий Новгород, 11 мая, 2016, 16:07 — ИА Регнум. В Новгородской области разрабатывается комплексный план по решению проблем садоводов-огородников — владельцев дачных участков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом заявил заместитель губернатора Новгородской области Александр Бойцов на встрече с представителями садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан.

Алексей Саврасов. Весна. Огороды. 1893

Встреча была организована по поручению главы региона Сергея Митина. Комплексный план, в разработке которого, в том числе, принимают участие владельцы хозяйств, должен быть утвержден 20 мая. «Причём в нем будут обозначены конкретные задачи, и, что немаловажно, даты их выполнения», — отметили в пресс-центре.

Актуальность создания такого документа подтвердил недавний визит губернатора и членов правительства области в один из дачных массивов вблизи Великого Новгорода. Увиденное там вызвало немало вопросов: многие участки не обрабатываются, каналы для сбора и отведения ливневых и талых вод не очищаются, вдоль дороги — стихийные свалки мусора.

«Основную проблему я вижу в отсутствии взаимодействия в рамках федеральных и областных законов, которые позволяют органам власти наладить с каждым садовым, огородническим хозяйством прямой контакт. Все товарищества должны быть оформлены, выбраны их руководители. И с этими людьми мы будем работать. В итоге мы должны создать комфортные условия жителям области для ведения дачных хозяйств», — сказал Сергей Митин.

4 мая был выпущен указ губернатора «О мерах по содействию в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства», согласно которому в ближайшее время предстоит провести собрания и выбрать председателей — фактически, а не на бумаге, организовать работу садоводческих товариществ. Консультативную помощь им окажут администрации муниципальных районов. Вторым этапом должна стать инвентаризация хозяйств. После этого, как предполагают власти, можно будет приступать к решению вопросов с подъездными путями в дачных массивах, с обеспечением их электроэнергией, водой, вывозом мусора.

Отметим, что в настоящее время садоводством или огородничеством занимается каждый десятый житель Новгородской области. Наибольшее количество участков сосредоточено в Новгородском районе — 38 тысяч. Их общая площадь — 3,5 тыс. гектаров. 98 товариществ, которые прошли перерегистрацию, объединены в ассоциацию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. Всего в области было организовано 704 товарищества.