Москва, 11 мая, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Возраст выхода на пенсию для госслужащих, муниципальных служащих и гражданских служащих субъектов РФ повышается до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая, соответствующий закон приняла Госдума в третьем, окончательном чтении.

Ювеналий Коровин. Лука Лукич, Артемий Филиппович и Аммос Федорович

Закон предусматривает постепенное увеличение пенсионного возраста, дающего право на назначение и выплату пенсии по старости, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для государственных и муниципальных служащих до 65 лет (мужчины) и 63 года (женщины). Повышение пенсионного возраста будет проводиться постепенно — по полгода в год. Переходный период для мужчин завершится в 2026 году, для женщин — в 2032 году.

Закон увеличивает минимальный стаж госслужбы, необходимый для назначения пенсии, до 20 лет. Сейчас он составляет для федеральных госслужащих 15 лет, для муниципальных служащих он устанавливается каждым субъектом федерации самостоятельно и составляет от 10 до 20 лет. Для вступления в силу этой нормы будет предусмотрен переходный период с плавным повышением минимального стажа ежегодно на полгода.

Если чиновник уволится с госслужбы, он сможет выйти на пенсию в общеустановленные законом сроки — женщины в 55 лет, мужчины — в 60 лет.

Закон также регулирует порядок расчета выплаты накопительной пенсии для чиновников после повышения им пенсионного возраста. Предполагается, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии уменьшится на количество полных месяцев, которые составляют разницу между прежним и новым возрастом выхода на пенсию. При этом предусматривается, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии не может быть меньше 168 месяцев.

Согласно закону, срочные трудовые контракты, заключенные на 1 января 2017 года с государственными гражданскими служащими, не достигшими возраста 65 лет, считаются заключенными на неопределенный срок. На сегодняшний день нормы законодательства предусматривают, что по достижении 60 лет государственные гражданские служащие работают по срочному трудовому договору.

Одновременно закон повышает требования к стажу работы в парламенте, который дает право на ежемесячную доплату к пенсии. Действующий закон гарантирует тому, кто был депутатом Госдумы или членом Совета Федерации от 1 года до 3 лет, надбавку в размере 55%, а тем, кто отработал в парламенте больше 3 лет — 75% от ежемесячного денежного содержания действующих депутатов и сенаторов. С 1 января 2017 года для получения 55% надбавки потребуется отработать в Госдуме не менее 5 лет, то есть полный срок полномочий одного созыва Госдумы. Для получения максимальной надбавки — 10 лет или более. Также закон сохраняет право на установление ежемесячной доплаты к пенсии народным депутатам РСФСР созыва 1990 — 1995 годов, депутатам Госдумы и Совфеда первого созыва (1993−1995 годов), членам Совета Федерации, продолжавшим осуществлять свои полномочия после 1 января 1996 года.

Для тех чиновников, кто уже получил право на пенсию за выслугу лет по действующему законодательству, и тех, кто успеет его получить до 1 января 2017 года, продолжат действовать нынешние правила. Для депутатов Госдумы, сложивших свои полномочия до 1 января 2017 года, также будет действовать прежний порядок получения доплаты к пенсии.

Закон вступит в силу 1 января 2017 года.