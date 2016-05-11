Москва, 11 мая, 2016, 15:55 — ИА Регнум. ФГУП «Почта России» с лета 2016 года для доставки отправлений начнет использовать первые собственные магистральные транспортные самолеты Ту-204. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая, об этом заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров на «правительственном часе» в Госдуме. «Ожидаем, что два таких борта начнут работу уже этим летом», — сказал министр.

Alan Wilson Ту-204

Ранее сообщалось, что «Почта России» планировала взять в лизинг два грузовых лайнера для регулярных перевозок посылок в Сибирь, на Дальний Восток и в Юго-Восточную Азию.