Эр-Рияд, 11 мая, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Семейный психолог из Саудовской Аравии Халед аль-Сакаби выпустил видео, в котором даются рекомендации о том, как нужно избивать жену, сообщает The Independent.

Цитата из к/ф «Готика». реж Матьё Кассовиц. 2003. США У психолога

По его словам, ему «известно, что данный вопрос щекотлив и содержит много подводных камней». Специалист по семейным отношениям считает, что избивать жену нужно только в воспитательных целях, а не для того, чтобы «выпускать гнев», подчеркивая, что «должны быть учтены необходимые мусульманские условия».

Так, порка должна производиться не с помощью прута или острого предмета, но с помощью розги или платка. Перед воспитательной процедурой, по мнению аль-Сакаби, муж должен напомнить ей о её «правах и обязанностях в соответствии с Аллахом».

Порка должна обязательно происходить в доме пары, чтобы «не выносить сор избы». Также после процедуры, отмечает семейный психолог, муж должен игнорировать свою жену в постели.