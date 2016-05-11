Иркутск, 11 мая, 2016, 15:49 — ИА Регнум. «Когда я оказываюсь в ситуации, в которой публичное лицо совершает, на мой взгляд, какое-то нелепое деяние, более того, очевидно, что нелепость этого деяния признали бы многие убежденные сторонники этого публичного лица, я оправдываю его действия тем, что оно самостоятельно в выборе собственных действий», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM доцент исторического факультета Иркутского государственного университета Сергей Шмидт, комментируя участие прокурора Крыма Натальи Поклонской в акции «Бессмертный полк» с иконой Николая II.

Владислав Осипов ИА REGNUM Бессмертный полк. Симферополь. 9 мая 2016. Наталья Поклонская

По его словам, видимо, Поклонская не прислушивается к консультациям пиарщиков, «ибо едва ли профессиональный пиар-специалист посоветовал ей идти на акцию с этой иконой».

«Ей это показалось нормальным, уместным, она сделала то, что посчитала нужным, и есть повод порадоваться тому, что не все находящиеся в публичном пространстве реализуют написанные профессионалами сценарии, а наоборот — оказываются способны поступать совершенно самостоятельно», — отметил Сергей Шмидт.

«Совместимость Дня Победы и Николая II нулевая или почти нулевая. Отличает ее от нуля разве что история о просьбе ветерана, рассказанная Поклонской. Надеюсь, что эта история — правда. Более того, прокурор Крыма нарушила правила самой акции. Там в положении четко написано, что нести следует только портреты собственных родственников, к числу которых в случае с Поклонской последний российский император явно не относится. Так что стоит отчасти порадоваться за самостоятельность ее поступка, одновременно указав на то, что у поступка этого большие проблемы с уместностью, логичностью и где-то даже с моральностью», — сообщил политолог.