Москва, 11 мая, 2016, 15:35 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM 9 мая 2016. Бессмертный полк. Москва

«Главный организатор «Бессмертного полка» Николай Земцов должен быть представлен к госнаграде», — заявил сегодня журналистам депутат Госдумы Андрей Красов («Единая Россия»).

Он выразил уверенность, что «руководство страны не оставит без внимания тех, кто инициировал столь масштабное мероприятие, в котором приняли участие миллионы россиян», к которому «подключились жители СНГ, Европы, Америки, Азии», сообщает ТАСС.

В свою очередь руководитель Российской партии за справедливость, лидер общественной организации «Российское воинское братство» Владимир Пономаренко, считает, что список награжденных должен быть «гораздо шире». В этом контексте он напомнил, что «в Тюмени живет обычный пенсионер Геннадий Иванов, который еще в 2007 году организовал первую акцию, на которой жители города несли портреты своих погибших на войне родственников». «После этого «Бессмертный полк» прошел в других городах Сибири. А в прошлом году уже по всей стране 9 мая с портретами ветеранов шли миллионы россиян», — уточнил политик.

«Бессмертный полк» — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.

История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». Название «Бессмертный полк» появилось в 2012 году в Томске; в 2013 году акция распространилась на 120 городов, годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах, а с 2015 года акция официально стала общероссийской.

В этом году «Бессмертный полк» прошел по тысячам населенных пунктов России и зарубежья. Только в Москве в акции приняли участие более 700 тысяч человек.