Казань, 11 мая, 2016, 15:42 — ИА Регнум. В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в Татарии объявлено штормовое предупреждение, сообщает 11 мая пресс-центр Главного управления МЧС России в регионе.

Алексей Саврасов. Гроза. 1856

По данным синоптиков, непогода ожидается на территории республики во второй половине дня и вечером 12 мая и ночью 13 мая. Местами возможны сильные дожди с грозой и градом, порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, а в отдельных случаях — 24 м/с.

При сильном ухудшении погоды в МЧС гражданам рекомендуют воздержаться от поездок на рыбалку, а также без необходимости не покидать пределы населенных пунктов.

Автовладельцам следует с особым вниманием следовать правилам дорожного движения.

Жителям населенных пунктов необходимо помнить о повышенной опасности поражения электрическим током во время грозы, а также о том, что во время порывов ветра опасность для жизни и здоровья представляют карнизы домов, конструкции рекламных стендов и растяжек, непрочные навесы и прогнившие стволы деревьев.