Москва, 11 мая, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Необходимость повышения пенсионного возраста для граждан России объективно диктуется демографическими процессами, проходящими в стране: численность трудоспособного населения сокращается из-за спада рождаемости, который наблюдался на протяжении довольно длительного времени, а продолжительность жизни увеличивается. Проблема старения населения — не только российская, с ней сталкиваются практически все развитые страны, на опыт которых принято ссылаться, и почти все они были вынуждены повышать пенсионный возраст. В России власть пока ограничивается экспериментом на государственных гражданских и муниципальных служащих, заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Кирилл Парфенов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM повышение пенсионного возраста чиновникам.

Чиновник (фрагмент). Фирс Журавлёв. 1884

«В публичном управлении, которое является сферой профессиональной деятельности государственных гражданских и муниципальных служащих, цена ошибок, непродуманных или несвоевременных решений и действий особенно высока. Поэтому так важно, чтобы служащие были пригодны к выполнению своей работы, в том числе — и по возрастным особенностям. Но ведь все люди индивидуальны. Одни уже в пятьдесят чувствуют себя «старой развалиной», другие сохраняют энергичность и ясность мыслей до семидесяти, а то и дольше. Одни еще до пенсии вынуждены менять работу, другие продолжают выполнять свои обязанности с прежней отдачей», — сказал эксперт.

Одним из факторов, определяющих привлекательность государственной и муниципальной службы, по его мнению, «являются пенсионные преимущества, но для их получения необходимо выходить на пенсию непосредственно с должности государственной или муниципальной службы. Именно поэтому практически любой государственный (муниципальный) служащий делает все возможное, чтобы дослужить до пенсионного возраста даже в тех случаях, когда исполнение прежних обязанностей становится ему непосильно».

«Действующее на данный момент законодательство о государственной гражданской службе хоть и устанавливает предельный возраст нахождения на государственной гражданской службе 60 лет, однако он — с согласия гражданина — может быть продлен до 65, а для служащего категории «руководители» — даже до 70 лет, правда, только по решению президента РФ. Для муниципальных служащих предельный возраст и так уже установлен в 65 лет, допускается его однократное продление не более, чем на один год», — пояснил Парфенов.

«Таким образом, законодательное повышение пенсионного возраста государственных гражданских и муниципальных служащих направлено не на сохранение на публичной службе тех квалифицированных специалистов, кто и в 60 лет может и хочет эффективно работать на благо страны, а на принуждение к продолжению службы всех, независимо от их интеллектуальных и физических возможностей. И непонятно, что перевесит — экономия пенсионных средств или ущерб, наносимый стране постаревшими чиновниками», — резюмировал эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 11 мая, Государственная дума РФ намерена принять в третьем чтении законопроект о повышении пенсионного возраста государственным и муниципальным служащим. Предусматривается поэтапное увеличение пенсионного возраста — ежегодно по полгода — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Закон вступит в силу с 1 января 2017 года.