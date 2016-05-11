«Стареющий чиновник – надежда или угроза?!»
Москва, 11 мая, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Необходимость повышения пенсионного возраста для граждан России объективно диктуется демографическими процессами, проходящими в стране: численность трудоспособного населения сокращается из-за спада рождаемости, который наблюдался на протяжении довольно длительного времени, а продолжительность жизни увеличивается. Проблема старения населения — не только российская, с ней сталкиваются практически все развитые страны, на опыт которых принято ссылаться, и почти все они были вынуждены повышать пенсионный возраст. В России власть пока ограничивается экспериментом на государственных гражданских и муниципальных служащих, заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Кирилл Парфенов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM повышение пенсионного возраста чиновникам.
«В публичном управлении, которое является сферой профессиональной деятельности государственных гражданских и муниципальных служащих, цена ошибок, непродуманных или несвоевременных решений и действий особенно высока. Поэтому так важно, чтобы служащие были пригодны к выполнению своей работы, в том числе — и по возрастным особенностям. Но ведь все люди индивидуальны. Одни уже в пятьдесят чувствуют себя «старой развалиной», другие сохраняют энергичность и ясность мыслей до семидесяти, а то и дольше. Одни еще до пенсии вынуждены менять работу, другие продолжают выполнять свои обязанности с прежней отдачей», — сказал эксперт.
Одним из факторов, определяющих привлекательность государственной и муниципальной службы, по его мнению, «являются пенсионные преимущества, но для их получения необходимо выходить на пенсию непосредственно с должности государственной или муниципальной службы. Именно поэтому практически любой государственный (муниципальный) служащий делает все возможное, чтобы дослужить до пенсионного возраста даже в тех случаях, когда исполнение прежних обязанностей становится ему непосильно».
«Действующее на данный момент законодательство о государственной гражданской службе хоть и устанавливает предельный возраст нахождения на государственной гражданской службе 60 лет, однако он — с согласия гражданина — может быть продлен до 65, а для служащего категории «руководители» — даже до 70 лет, правда, только по решению президента РФ. Для муниципальных служащих предельный возраст и так уже установлен в 65 лет, допускается его однократное продление не более, чем на один год», — пояснил Парфенов.
«Таким образом, законодательное повышение пенсионного возраста государственных гражданских и муниципальных служащих направлено не на сохранение на публичной службе тех квалифицированных специалистов, кто и в 60 лет может и хочет эффективно работать на благо страны, а на принуждение к продолжению службы всех, независимо от их интеллектуальных и физических возможностей. И непонятно, что перевесит — экономия пенсионных средств или ущерб, наносимый стране постаревшими чиновниками», — резюмировал эксперт.
Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 11 мая, Государственная дума РФ намерена принять в третьем чтении законопроект о повышении пенсионного возраста государственным и муниципальным служащим. Предусматривается поэтапное увеличение пенсионного возраста — ежегодно по полгода — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Закон вступит в силу с 1 января 2017 года.