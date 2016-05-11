Москва, 11 мая, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Прослушка работодателем телефонов своих работников в офисе является незаконной даже в том случае, если предприятие имеет секретность. Об этом 11 мая заявил советник президента РФ по проблемам интернета, председатель совета Института развития интернета Герман Клименко.

Цитата из к/ф «Жизнь других». реж Флориан Хенкель фон Доннерсмарк. 2006. Германия Прослушка

«Безусловно, работодатель хочет знать о своем сотруднике все, особенно на тех предприятиях, где существует секретность или коммерческие тайны. Технически нет ничего сложного. Другой вопрос, что есть понятие законности», — сказал Клименко в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, прослушки — «это уголовное преступление, если это без санкции суда или без решения соответствующих правоохранительных органов».

Клименко подчеркнул, что для решения проблемы с секретностью и её утечкой «нужно вносить некие изменения в законы», но «наше общество к таким историям не очень готово».

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что в России разработан метод, позволяющий работодателям получить доступ к телефонным разговорам сотрудников по мобильным телефонам. Разговоры можно будет перехватывать в офисах, а законность, по мнению разработчиков, будет обеспечена тем, что знакомиться с их расшифровками будут не люди, а машины.

Техническую новинку разработала российская компания InfoWatch, основным владельцем которой является Наталья Касперская. Разработка проведена в интересах работодателей с целью предотвратить утечку данных из организаций.

Отмечается, что перехваченные телефонные разговоры будут расшифрованы, а их содержание затем проанализировано без участия человека. Тем самым, по мнению Касперской, будет соблюдаться конституционное право граждан на тайну связи.