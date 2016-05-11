Ярославль, 11 мая, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля признала, что приглашала сотрудников городской системы образования на голосование в рамках праймериз «Единой России». Внеочередной вопрос был поднят на заседании муниципалитета Ярославля депутатами от оппозиции. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в принудительном приводе учителей городскую власть обвинили коммунисты и справедливороссы.

Анатолий Каширин

Заместитель мэра Ярославля по социальной политике Елена Волкова сказала, что никакого принуждения не было, а педагогов проинформировали о том, где и когда состоится предварительное голосование «Единой России».

«Поскольку участки на выборах не совпадают с участками на праймериз, доводилась информация о тех участках на которых они могут свое волеизъявление сделать», — сказала на заседании муниципалитета Ярославля заммэра Елена Волкова.

Председатель фракции «Справедливая Россия» Анатолий Каширин сказал, что другого ответа и не ждал. Он показал некие «методические рекомендации» по голосованию на праймериз. Однако ни подписей, ни печатей на них нет.

«Лично ко мне обращались руководители общеобразовательных учреждений, им было неприятно что лично их вызывали перед праздниками 6 мая, поставили задачу и сказали что с них строго спросят, если они не выполнят эту задачу. Я фамилии называть не буду, потому что знаю, какие репрессии могут последовать. Это просто нехорошо: людей нагибать и заставлять. «Единая Россия» делает себе медвежью услугу», — сказал Анатолий Каширин.

Читайте также: Ярославль: праймериз по разнарядке?