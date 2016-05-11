Львов, Украина, 11 мая, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Хакерами взломан сайт Львовской областной государственной администрации, на нём размещено поздравление дончанам с днем Донецкой народной республики, пожелание мирного неба и изображение флага ДНР, сообщает «112. Украина».

Ivan David Gomez Arce Хакер

Хакерской атаке также подверглись страницы госадминистрации в Facebook и Twitter. «С Днем республики ДНР, дорогие Дончане! Мирного неба Вам!», — было написано в тексте поздравления. В данный момент сайт Львовской ОГА недоступен, все посты в соцсетях удалены.

Между тем, в Донецкой народной республике проходят праздничные мероприятия, посвященные второй годовщине провозглашения Донецкой народной республики. В торжественном шествии приняли участие более 70 тыс. человек, к нему присоединились официальные делегации из Абхазии, Южной Осетии и Луганской народной республики.

В Луганской народной республике в честь второй годовщины проведения референдума о суверенитете во всех населенных пунктах торжественно подняты флаги ЛНР.