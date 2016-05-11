Любляна, 11 мая, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Словения должна принять первых 30 беженцев из Греции 12 мая в соответствии с планом переселения мигрантов ЕС, заявили 11 мая в МВД страны. Об этом сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Группа граждан Сирии и Ирака прибудет в страну 12 мая и будет поселены в центре прима беженцев в столице страны Любляне.

Невиданный со времен Второй мировой войны поток беженцев и мигрантов стал испытания единства ЕС. Лидеры стран-членов ЕС одобрили в сентябре 2015 года план переселения 160 тыс. беженцев из Греции и Италии, куда прибывает большинство вынужденных переселенцев, в другие государства блока. На данный момент, тем не менее, переселено менее 2 тыс. человек.

Словения взяла на себя обязательство в 2015 году принять 587 мигрантов или по 50 в месяц до августа 2017 года. С октября 2015 года, до того как некоторые балканские страны закрыли свои границы для мигрантов марте 2016 года, почти 500 тыс. человек прошли через Словению по пути в страны, с более открытой миграционной политикой, такие как Германия и Швеция. Лишь незначительная часть переселенцев попросила убежища в Словении.