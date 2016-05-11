Москва, 11 мая, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Увеличение стоимости проезда по платному участку трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» не планируется. Компания-концессионер продолжит работу над программой лояльности для тех, кто постоянно пользуется участком трассы от 15 до 58 километра, сообщает 11 мая «Вечерняя Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата проезда

«Тарифная сетка остается прежней. На данный момент мы не предусматриваем изменения сетки», — заявил гендиректор ООО «Северо-Западная концессионная компания» Винсан Кабанн.

Руководитель компании отметил, что расширение программы лояльности для водителей, постоянно пользующихся платным отрезком трассы, будет продолжено.

В апреле этого года количество автомобилей на участке трассы с 15 до 58 километра (то есть от столицы до Солнечногорска) достигло 30 тысяч в сутки.

Ранее стоимость проезда по платному участку была снижена: в период с 4 февраля по апрель этого года скидка составила 33% ночью и 29% днем. Такая мера привела к росту трафика участка на 15−20%.