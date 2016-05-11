Москва, 11 мая, 2016, 15:07 — ИА Регнум. В противовес Евровидению Россия должна создать альтернативный музыкальный конкурс, где приняли бы участие представители стран-членов ЕАЭС и дружественных России государств и других дружественных России стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Erik F. Brandsborg Выступление Армении на Евровидении

Участие России в Евровидении продиктовано желанием российской элиты оставаться «своими» в глазах правящих кругов Запада, однако такие усилия бессмысленны, убежден депутат. «Наши чиновники, предприниматели, звезды шоу-бизнеса видят участие нашей страны в этом конкурсе как возможность войти, пусть и на второстепенном положении, в европейскую семью народов», — полагает Рашкин.

Однако «даже если мы пошлем на Евровидение бородатую женщину, это никак не повлияет ни на отношение европейских правительств к России, ни на снятие с нашей страны санкций», говорит он.

Несмотря на это, российский истеблишмент намерен идти на сближение с Западом даже ценой репутационных рисков и унижения национального достоинства, указал парламентарий: «Сразу после того, как наша страна отпраздновала 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, Украина на Евровидение напоминает нам о якобы «геноциде» крымских татар, а нашему участнику ставят в вину «дискриминацию» геев в России», — отметил он.

Напомним, что полуфинал музыкального конкурса «Евровидение» в Стокгольме уже прославился скандальными происшествиями в связи с российской делегацией. За нарушение тайны голосования из жюри была исключена Анастасия Стоцкая. В свою очередь, на пресс-конференции после полуфинала журналист украинского канала «24» пожаловался финалисту конкурса Сергею Лазареву на угнетение сексуальных меньшинств в России.

Позже также стало известно, что выступающая от Украины певица крымско-татарского происхождения Джамала намерена исполнить песню о депортации крымских татар в 1944 году, текст которой носит явно обвинительный по отношению к России характер.