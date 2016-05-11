Ярославль, 11 мая, 2016, 15:05 — ИА Регнум. На стадионе «Шинник» началась реконструкция подтрибунных помещений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в мэрии Ярославля.

По словам директора МАУ «Дирекция спортивных сооружений» Александра Черепанина, переданный на баланс учреждения стадион «Шинник» находился в плачевном состоянии — из-за «бесхозяйственности» предыдущих управленцев. Черепанин уверяет, что теперь для поддержания стадиона в функциональном состоянии делается все возможное.

«За полем ведется хороший уход: трава прочесывается и поливается. Газон в хорошем состоянии. Все сотрудники работают и получают зарплату. Не сорван ни один футбольный матч. Скоро, 15 мая, состоится последняя игра этого сезона», — рассказал директор МАУ «Дирекция спортивных сооружений» Александр Черепанин.

Сейчас на стадионе началась реконструкция подтрибунных помещений, рассказывают в мэрии. Западная часть отдана под административную часть, где будут оборудованы раздевалки и душевые для работников. Планируется отремонтировать и ФОК.

«К сожалению, сейчас ФОК пришлось закрыть, так как предыдущее использование привело к тому, что паркет в тренировочном зале в настоящее время нельзя использовать. Конечно, попытаемся его высушить, если не получится, придётся паркет перебирать», — пояснил Александр Черепанин.

На содержание стадиона «Шинник» из городского бюджета выделено порядка 13 миллионов рублей. По словам Александра Черепанина, этих средств недостаточно, дополнять приходится доходами от коммерческой деятельности. Так, в апреле стадион заработал около 600 тысяч рублей. За счёт этих средств в настоящее время проводится капитальный и текущий ремонт стадиона, подчеркнул Черепанин.

Несколько иронично на позицию мэрии реагирует директор Центра подготовки юных футболистов клуба «Шинник» Алексей Карпов. Он подчеркивает: мэрия финансировала деятельность клуба, и неоднократные проверки не выявляли нарушений. Кроме того, городские власти не отказались от услуг человека, отвечавшего за хозяйственный комплекс стадиона.

«Сотрудник, отвечавший за хозяйство во время так называемой «бесхозяйственности», будет заниматься тем же самым и сейчас. Хотя, получается, его же работу оценили так критично», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Алексей Карпов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 апреля стадион «Шинник», находящийся в собственности города, был изъят у одноименного футбольного клуба городскими властями, что вызвало недовольство клуба.