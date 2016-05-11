Сочи, Краснодарский край, 11 мая, 2016, 15:03 — ИА Регнум. В основную конкурсную программу 27-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» вошли 14 кинокартин. Программа была объявлена 10 мая на официальной пресс-конференции фестиваля. Среди фильмов-участников большинство являются дебютами.

Цитата из к/ф «Петербург. Только по любви». реж Авдотья Смирнова, Рената Литвинова, Анна Пармас, Оксана Бычкова, Аксинья Гог, Наталья Назарова, Наталья Кудряшова. 2016. Россия За работой

В список вошли:

«Врач», режиссёра Гоши Куценко (дебют);

«Год литературы» Ольги Столповской;

«Зоология» Ивана И. Твердовского;

«Иван» Алены Давыдовой (дебют);

«Коллектор» Алексея Красовского (дебют);

«Огни большой деревни» Ильи Учителя (дебют);

«После тебя» Анны Матисон;

«Разбуди меня» Гийома Проценко (дебют);

«Рыба-мечта» Антона Бильжо (дебют);

«Ученик» Кирилла Серебренникова;

«Хороший мальчик» Оксаны Карас;

«Человек из будущего» Романа Артемьева (дебют);

«Чужая работа» Дениса Шабаева (дебют);

«Я умею вязать» Надежды Степановой при участии Сергея Иванова (дебют).

Отборочной комиссией было отсмотрено 75 полнометражных картин, из которых 26 являлись дебютами, а 19 сняты женщинами-режиссёрами. Пятью работами было представлено региональное кино. Из 14 картин, отобранных к участию в конкурсе, дебютами являются 9, женщинами-режиссерами сняты 5.

Цитата из к/ф «Сдаётся дом со всеми неудобствами». реж Вера Сторожева. 2016. Россия Поселенцы

Фильмы для участия в «Кинотавре» отбирали директор фестиваля Ситора Алиева, критик Виктория Белопольская, редактор журнала «Искусство кино» Евгений Гусятинский, кинокритик и киновед Сергей Лаврентьев, кинокритик Ирина Любарская и искусствовед Алена Солнцева.

В состав жюри основного конкурса под председательством режиссера «Экипажа» Николая Лебедева вошли сценарист Анна Пармас, кинокритик Нина Зархи, продюсер Джаник Файзиев, актер Сергей Шакуров, актриса Мария Шалаева и оператор Сергей Мачильский.

Кинофестиваль «Кинотавр» состоится в Сочи с 6 по 13 июня. Откроет программу киноальманах «Петербург. Только по любви» — семь историй о городе на Неве, которые были сняты женщинами. Режиссёрами выступили Авдотья Смирнова, Рената Литвинова, Анна Пармас, Оксана Бычкова, Аксинья Гог, Наталья Назарова и Наталья Кудряшова. Фильмом закрытия станет новая работа Веры Сторожевой«Сдаётся дом со всеми неудобствами» — история о том, как несколько совершенно разных семей пытаются ужиться в одном домике у моря.

Цитата из к/ф «Про любовь». реж Анна Меликян. 2015. Россия Новые романтики

В традиционную для фестиваля программу короткого метра вошли 26 кинокартин. Выбирать победителей будет жюри в составе продюсера Елены Гликман, актрисы Дарьи Екамасовой, сценариста и режиссера Жоры Крыжовникова и кинокритика Ларисы Малюковой.

Напомним, главный приз «Кинотавра» — 2016 получила работа Анны Меликян «Про любовь». Награду в категории «Кинотавр. Короткий метр» завоевал фильм «Настя» режиссера Кирилла Плетнева.